В Подтесово во время пожара в жилом доме погиб человек

Один человек погиб, еще один пострадал на пожаре в Енисейском районе Красноярского края.

Сообщения о возгорании двухэтажного дома барачного типа в селе Подтесово поступили в пожарную часть около 19:48. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что площадь пожара составила 160 кв.метров, справиться с огнем удалось за час — его потушили к 20:50.

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Очевидцы сообщили, что жительница второго этажа, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна и сломала ноги. Произошло это еще до приезда пожарных. Во время тушения в доме нашли погибшего человека. Мужчина это или женщина пока не известно.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, которой предстоит установить причины пожара.