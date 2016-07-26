Страшные сказки и тайны Мастера и Маргариты: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 29 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 31°C. Северо-Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 17:00 в Октябрьском районе пройдет первый отборочный этап городского проекта «Таланты нашего двора». Активисты района представят свои творческие номера, споют песни и прочитают стихи. Все желающие смогут принять участие в работе интерактивных площадок: поиграть в настольные игры и твистер, а также поучаствовать в конкурсах и спортивных состязаниях. Всех желающих ждут по адресу ул. Новая Заря, 2.

В Юдинке состоится традиционная познавательная лекция (6+). В 19:00 Иван Черкасов, историк, заместитель директора Красноярского краеведческого музея по научной работе расскажет о загадках «Мастера и Маргариты» Булгакова. Темы следующих лекций можно посмотреть здесь.

В Театре оперы и балета зрителям представят комическую оперу «Дочь полка» (12+). В опере «Дочь полка» Гаэтано Доницетти автор собрал все самое лучшее. Блистательные арии, ведь Доницетти — великолепный знаток и большой ценитель свободно льющегося голоса, покоряющего своим чувственным очарованием. Благозвучные ансамбли, в которых гармонично согласованы подобный флейте голос сопрано, виолончельное гудение баритона, взлеты тенора и звучный бас. Искрометный юмор, потому что Доницетти обладал качеством, данным немногим великим. Он смеялся сам и смешил других. Начало в 19:00.

В волонтерском центре «Доброе дело» пройдет бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству (16+). На занятии расскажут, чем отличаются между собой ораторское искусство от актерского мастерства, какие бывают элементы актерского мастерства, как правильно брать интервью и как сыграть роль. Регистрация участников по телефону +7 923 312-00-13. Начало в 19:30.

В Филармонии пройдет концерт «Страшная сказка на ночь для взрослых» (16+). Формат мероприятия: прочтение литературных произведений великих мастеров в сопровождении оркестра народных инструментов с элементами визуального шоу + «Relax» зона. Уютная атмосфера зрительного зала — все слушатели размещаются на мягких пуфиках. Страшную историю расскажет для вас заслуженный артист России Юрий Мосов, а от устрашающих мелодий в исполнении Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина мурашки по коже побегут даже у самого хладнокровного зрителя. Начало в 20:00.