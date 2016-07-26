Краевые депутаты предложили компенсировать терапевтам и педиатрам затраты на аренду жилья

Члены комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания края рассмотрели проект закона «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам». Как сообщил министр здравоохранения края Вадим Янин, в отрасли сохраняется дефицит участковых врачей-терапевтов и педиатров. Потребность больниц в таких специалистах составляет более 170 человек.

Для привлечения врачей для работы предлагается частично компенсировать расходы на оплату аренды жилья тем медикам, которые заключили трудовой договор с медицинской организацией. Выплаты, которые варьируются от 10 до 15 тыс. рублей, не должны длиться дольше пяти лет. Соответствующие законы уже приняты в других регионах страны. Например, в Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях.

Планируется, что финансовое обеспечение компенсации в этом году составит 20 млн рублей, а в последующие годы размер будет увеличиваться. Члены комитета поддержали законопроект. Его вынесли заседание сессии Заксобрания 29 июня.