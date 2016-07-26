Красноярцев пригласили отметить День семьи

Молодежный центр «Веста» приглашает красноярцев 1 июля отметить День семьи в парке имени 400-летия Красноярска. Мероприятие приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности и международного Дня отца. На время праздника парк превратится в мини-город, здесь появятся «Проспект пап», «Детский бульвар», «Аллея мам» и площадь «Семейная». На каждой «улице» гостей праздника ждут различные интерактивные локации.

Папы смогут сыграть в лазертаг, собрать и разобрать на скорость автомат Калашникова, соорудить робота, освоить азы сервировки стола для романтического ужина и даже сделать стрижку. Для мам будут работать локации с творческими ​мастер-классами по изготовлению браслетов, цветов из конфет, мехенди (роспись по телу хной), плетению кос и рисованию мандал.

На «Детском бульваре» маленьких гостей праздника ждут развивающие занятия, роспись пряников, площадка с удивительными игрушками, аквагрим, игры с ​аниматорами, шоу мыльных пузырей, интерактивный театр, а также сладкие угощения: мороженое, поп-корн и сладкая вата. На площади «Семейная» будет проходить развлекательная программа и конкурсы с подарками. Здесь же объявят старт конкурса рационализаторских идей «Папин лайфхак». На мероприятии папы смогут смастерить из различных материалов игрушки для детей или полезные в быту приспособления.

«День семьи» — это больше, чем событие. На мой взгляд, это не один день в году, а все 365, потому что нет ничего важнее в твоей жизни, чем благополучие твоей семьи. Самое главное, о чем мы бы хотели напомнить, что семья и отношения в семье — это каждодневный труд, ответственность, взаимопонимание и уважение друг к другу", — отметил и.о. директора «Центра моделирования здорового образа жизни «Веста» Илья Дозорцев.

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Отметить День семьи можно ​1 июля с 14:00 до 17:00 в парке имени 400-летия Красноярска (слева от МВДЦ «Сибирь»). Более подробную информацию о мероприятии можно получить в официальной группе молодежного центра или по тел. (391) 235-53-43