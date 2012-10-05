В Красноярском крае заготовка кормов идет опережающими темпами

Темпы кормозаготовительной кампании в Красноярском крае превышают прошлогодние. Об этом сообщил министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

Травы скошены на площади 19,9 тыс. га (в прошлом году на эту дату — 14 тыс.га). Аграрии заготовили 6 тыс. тонн сена (в 2016 — 2 тыс.тонн) и 39 тыс. тонн сенажа (в 2016 — 29 тыс. тонн).

Но в некоторых районах края засушливая погода может повлиять на обеспеченность кормами. По словам Шорохова, если будет не хватать грубых и сочных кормов, то аграриям придется восполнять запасы за счет зерновых культур, уборки многолетних трав и заготовки кормов в других районах края. В целом, риск нехватки кормовых сведен к минимуму.

В этом году сельхозпредприятия значительно увеличили площади кормовых культур. По предварительным данным, на 73,8% увеличился посев масличных культур, в том числе на 68,5% — ярового рапса, в 2,6 раз — сои, в 3,3 раза подсолнечника. На 10% выросли площади зернобобовых, в том числе на 26,7% люпина. Включение в рацион животных данных культур позволит повысить надои молока.

Средний надой на корову в Красноярском крае растет с каждым годом. В прошлом году он составил 5,125 тонн. При этом генетический потенциал животных достигает 7-7,5 тыс. литров на корову.

«Чтобы полностью выявить его, необходимо в первую очередь четко следовать регламентам кормления и содержания сельхозживотных, разработанным при участии наших ученых. Каждый руководитель сельхозпредприятия молочного направления должен планировать 0,5 га кукурузы по зерновой технологии, 0,3 га ярового рапса на семена, и до 1 га на осеннюю подкормку на одну корову», — напомнил министр.