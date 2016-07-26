Пожар в Подтесово устроил ревнивый сожитель погибшей женщины

В Енисейском районе задержали 45-летнего мужчину по подозрению в поджоге двухэтажного дома в Подтесово, сообщили 29 июня в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Напомним, вчера вечером в пос. Подтесово Енисейского района произошел пожар, в котором один человек погиб, еще один получил серьезную травму. Сегодня в следственном управлении рассказали, что, по предварительным данным, пожар устроил 45-летний мужчина, обидевшийся на свою 29-летнюю сожительницу — женщина в его отсутствие пригласила друзей и распивала с ними спиртное.

«Желая доставить неприятности ей и ее гостям, мужчина совершил поджог многоквартирного дома и скрылся», — пояснили в управлении.

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Еще до прибытия пожарных квартиры покинули 9 взрослых и 7 детей. Во время тушения в квартире на втором этаже пожарные обнаружили тело 29-летней хозяйки. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ГУ МВД России по Красноярскому краю пояснили, что ранее судимого мужчину уже задержали. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза тела погибшей.