Под Красноярском КАМАЗ перевернулся и засыпал трассу песком

На крутом спуске к деревне Овсянка опрокинулся грузовик с песком, сообщили 29 июня в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла на 23 км автодороги М-54 около 11 часов утра. Ее причины еще предстоит уточнить, но в ГИБДД пояснили, что пострадавших в происшествии нет.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые организуют дорожное движение и пожарные — их вызвали для того, чтобы смыть разлившуюся солярку и песок с дороги. Стоит отметить, что аварии в этом месте происходят регулярно — последний раз грузовик перевернулся там 17 июня.