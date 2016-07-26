РУСАЛ и ведущий российский технологический вуз заключили соглашение о сотрудничестве

Компания РУСАЛ и ведущий российский технологический вуз НИТУ «МИСиС» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области разработок материалов из алюминия и технологий его переработки. 29 июня документ подписали генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев и ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Чернигова.

Сотрудничество направлено на реализацию наиболее актуальных текущих и перспективных проектов по разработке и внедрению материалов на основе алюминия и промышленных технологий нового поколения. Его планируется осуществлять через Институт легких материалов и технологий (ИЛМиТ).

В рамках реализации соглашения взаимодействие будет вестись по следующим направлениям: алюминиевые сплавы для применения в высокотехнологичных отраслях промышленности; аддитивные технологии производства изделий; металломатричные алюминиевые композиции; технологии получения источников тока с высокой емкостью на основе алюминия.

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«Я уверен, что благодаря двустороннему сотрудничеству и богатому опыту научной деятельности наших партнеров будет совершен прорыв в области отечественных разработок в высокотехнологичных отраслях экономики, что позволит в будущем увеличить долю присутствия инновационной продукции на российском рынке», — отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.

Также 29 июня состоялось торжественное открытие Инжинирингового центра прототипирования МИСиС «Кинетика» в присутствии заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.