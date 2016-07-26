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На водоемах края продолжают тонуть люди
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В Красноярском крае

На водоемах края продолжают тонуть люди

30 июня 13:24
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За прошедшие сутки сотрудники краевого учреждения «Спасатель» достали тела троих утонувших людей. В Назарово на реке Чулым были обнаружены двое утонувших. Местные жители обнаружили и достали из воды тело утонувшего мужчины.

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Приехавшие на место спасатели в ходе работ извлекли из реки тело неустановленной пенсионерки и передали его полиции.

Ещё одного утонувшего мужчину спасатели нашли на озере Большое Шарыповского района. До сих пор не найдено тело мужчины, утонувшего на реке Амыл в Каратузском районе. Спасатели продолжают поиски.

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