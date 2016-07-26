В Красноярске проведут «Ренессанс за гаражами»

В Красноярске пройдет уличная выставка «Ренессанс за гаражами». Это уже четвертая часть проекта «Флаг в руки», в рамках которого красноярские художники выставляют свои работы в заброшенной витрине в центре города.

В этот раз 20 художников подготовили работы на тему короткого сибирского лета, которое похоже на вспышку, высокий сезон, в который создаются самые значимые «произведения» — фотокарточки на телефоне, происходит много высокого и прекрасного, совсем как в эпоху Возрождения. Среди художников — Настя Безвершук, Александр Блосяк, Игорь Лазарев, Евгений Каверзин, Забор и многие другие.

Организаторы подготовили несколько улучшений для уличной галереи: лавочки, клумбу и парковую скульптуру, которую им подарил скульптор Василий Сивцев.

Во время вернисажа прозвучит классическая музыка эпохи Возрождения и Средневековья, а также их переложения из саундтреков к компьютерным играм. Кроме того, вместе с посетителями художник Александр Закиров будет рисовать картину 2 x 5 метров. Сюжет картины пока держится в секрете.

Также состоится аукцион работ — любую можно будет приобрести и унести с собой.

Мероприятие состоится 2 июля в 15:00. Вход свободный, найти площадку можно по карте.