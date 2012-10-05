Дайджест Newslab.ru: Зверь с лопатой

В Красноярске скоро появится персонаж, который будет давать в интернете советы по насущным городским проблемам. По итогам конкурса им стал лев, напоминающий одновременно зверя на гербе города и героя советского мультфильма, который пел «Я на солнышке лежу...» Вот только победитель вышел каким-то угрюмым. И зачем ему лопата?

Поуехавшие: США. Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Анна Стипник — три года назад она улетела с мужем-бизнесменом в Нью-Йорк. Анна рассказала о заработках, нужных профессиях, расходах, дорогих квартирах и путешествиях.

Гадкий суперагент, голодные акулы и история буддизма: кино на выходных. В нашей подборке свежих фильмов бывший злодей и его миньоны спасают мир, дайвингистки играют в прятки с акулами, хиппи встречают тибетского ламу, а испанский сорвиголова пускается во все тяжкие.

Квиз: Окунись, не торопись! 7 июля красноярцы отметят день Ивана Купалы — праздник, после которого остаться сухим нельзя ни в коем случае. Обливать прохожих мы не советуем, разрешенных для купания водоемов в Красноярске почти не осталось, а потому несчастным горожанам остается лишь врубить на полную холодный душ. И заодно вспомнить о любимых фильмах, где героям так или иначе приходилось иметь дело с водой и ванной комнатой. Самых удачливых ждут полезные призы!

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