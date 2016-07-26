Красноярцы смогут бесплатно обучаться в российско-британском университете

Красноярцы смогут бесплатно учиться по программе российской профессиональной переподготовки и британской магистратуры в российско-британском университете — Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) на Факультете управления социокультурными проектами по направлению «Менеджмент в сфере культуры».

Фонд Михаила Прохорова и Факультет управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук объявили о приеме заявок на стипендиальную программу для работников сферы культуры Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Москвы и Московской области.

Работники культуры, урбанисты и исследователи моды смогут получить 8 различных специализаций: «Креативные индустрии», «Менеджмент музеев и галерей», «Менеджмент этнокультурных проектов», «Медиа продюсирование», «Индустрия моды», «Менеджмент библиотек», «Общий менеджмент в сфере культуры» «Управление развитием городской среды».

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Отметим, в этом году в программу добавилось новое направление «Индустрия моды: теории и практики /Fashion Studies», руководитель программы Людмила Алябьева. Программа нацелена на междисциплинарное исследование феномена моды как семиотического кода, связующего одежду, тело и культуру. Программа включает в себя мастер-классы дизайнеров одежды, кураторов выставочных проектов в области моды, журналистов профильных изданий, фотографов моды и других профессионалов модной индустрии.

Слушатели получат степень Master of Arts in Cultural Management, а также два диплома — Университета Манчестера (Великобритания) и российский диплом о профессиональной переподготовке государственного образца по направлению «Менеджмент в сфере культуры».

Для претендентов из Сибири, Урала и Дальнего Востока стипендия компенсирует стоимость обучения и проживания в столице. Заявки будут приниматься до 27 августа по электронной почте — cm@universitas.ru. Подробности можно узнать в группе фонда.