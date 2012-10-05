Отключение горячей воды и «Россия как сон»: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 3 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем 3 июля составит 20°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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С 3 июля у жителей Советского и части Центрального районов будет отключена горячая вода. Жителям квартир рекомендуется перекрыть кран горячей воды во избежание затопления. Гидравлические испытания теплосетей пройдут до 13 июля. Энергетикам предстоит проверить 142 километра теплосетей.

В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» откроется выставка товаров из Индии (0+). Красноярцы смогут приобрести натуральный текстиль, ювелирные украшения, мебель, кожаные изделия, сувениры, чай, специи и многое другое. Гостей ждет развлекательная программа с восточным колоритом и другие сюрпризы. Вход свободный.

В 11:00 руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет о старте ремонтной кампании в школах города. В школах планируется заменить окна и двери, отремонтировать кровли и ограждения. Предусмотрен ремонт медицинских кабинетов, санузлов, спортивных залов, пищеблоков, асфальтирование территорий, приобретение мебели, установка видеонаблюдения. К новому учебному году современные комплексы с футбольными полями, беговыми дорожками, игровыми и гимнастическими площадками также появятся на территории четырёх образовательных учреждений. Пользоваться спортивной инфраструктурой смогут все желающие, не только школьники.

В 11:30 в Доме кино покажут фильм «Россия как сон» (18+). В небольшом городе Канск Красноярского края много лет подряд проходит международный фестиваль короткометражных экспериментальных фильмов, имеющий серьезную репутацию во всем мире. «Россия как сон» — это интернациональный проект, снятый коллективом авторов и объединивший режиссеров, художников, поэтов. Каждому из гостей проходившего в 2015 году 14 Международного Канского Видеофестиваля было предложено участие в создании общего фильма, темой которого стали отношения человека и пейзажа, цивилизации и природы, реальности и сна.