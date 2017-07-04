В России разрешили продавать алкоголь по правам

Вступил в силу приказ Министерства промышленности и торговли РФ, который разрешает продажу алкоголя не только по паспорту, но и по водительскому удостоверению.

Помимо этого будут принимать и, так называемый, паспорт болельщика FAN ID. Правда, только до конца 2018 года.

Теперь в перечне документов, которые официально подтверждают возраст покупателя алкогольной продукции, стало 14 пунктов. До этого купить алкоголь можно было по паспорту (российскому или заграничному), удостоверению моряка, военному билету, виду на жительство и т. д.

Решившие же обойтись без проверки удостоверения, рискуют быть оштрафованными за продажу алкоголя несовершеннолетним на 30 000–50 000 рублей (физлицо), 100 000–200 000 рублей (должностное лицо) и 300 000–500 000 рублей (юрлицо).