«Дочка» Кремлевской ели появится в Красноярском крае

Семена главного дерева страны высадят в Бородино. В город их привезли школьники — участники экологической смены «Заповедная страна» в Международном детском центре «Артек». Смена была посвящена Году экологии и особо охраняемым природным территориям России и прошла при поддержке Сибирской угольной энергетической компании. СУЭК также инициировала поездку в «Артек» детей из крупнейших шахтерских регионов России — Красноярского края и Кемеровской области.

Экологическая смена в знаменитом лагере объединила более 400 детей. В течение трех недель ребята посетили десятки разнообразных мероприятий — это экологические уроки, мастер-классы по бережному использованию ресурсов в быту и в школе, ландшафтному дизайну, экологической журналистике, квесты, экомарафоны, спортивные и интеллектуальные турниры и многое другое. Большим событием сезона стал финальный концерт конкурса юных талантов «Детская Новая волна», гостями которого стали Дима Билан, Стас Пьеха, Алексей Воробьев, Жасмин, группа «Руки Вверх!» и другие.

В рамках экологической смены «Заповедная страна» школьники со всех городов России также присоединились к уникальному проекту «Детки Кремлевской елки». Его реализует общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» при поддержке управления делами президента РФ. Третий год волонтеры «Патруля» дарят вторую жизнь главной елке страны: в 2015 году из древесины зеленой красавицы было изготовлено 300 клюшек, 70 из них передано детской команде хоккейного клуба «Гардемарины» в Крыму, остальные стали предметом гордости юных хоккеистов Подмосковья, в 2016 году история кремлевской ели получила продолжение в парках Московской области, Татарстана, Мордовии и Донецкого ботанического сада — для них было собрано 300 скворечников. В этом году в ход пошли не только древесина, но и шишки — экологические активисты собрали семена из шишек Кремлевской елки, которые планируется вырастить и высадить в 30 регионах страны, в том числе в городе Бородино Красноярского края.

«Через пять месяцев мы пересадим семена в горшок побольше, а через полтора года мы уже можем высадить росток в почву», — рассказал бородинский школьник Никита Рой.

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В отряде «Зеленые роботы» он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, в награду за что увез домой семена кремлевской красавицы. Голубую ель он планирует высадить на Аллее Славы, посвященной подвигу бородинцев в Великой Отечественной войне.

Суть экопроекта проста — дать школьникам узнать на личном опыте, как долго растет дерево, какого бережного ухода оно требует. Никита Рой пообещал приложить максимум усилий, чтобы в Бородино «дочь» Кремлевской ели выросла, окрепла и стала украшением города.