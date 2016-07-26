>
>
Красноярцев напугали армейские палатки во дворе дома
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

Красноярцев напугали армейские палатки во дворе дома

4 июля 17:06
0

В красноярском микрорайоне «Солнечный» во дворе дома № 33 по улице 40 лет Победы установили две большие армейские палатки. Фотографию в социальной сети опубликовала жительница микрорайона. «Кто-нибудь знает, что это за полевой лагерь? Напротив 40 лет Победы, 33», — написала красноярка. На фото видно, что палатки разбиты на газоне рядом со спортивной площадкой.

Армейские палатки во дворе Солнечного
Фото: vk.com/kras_sunny

В управляющей компании «Континент», которая обслуживает этот дом, сообщили, что не знают, откуда взялись палатки.

В комментариях к фото в социальной сети участники группы высказали самые разные варианты появления палаток по дворе: «МЧС передали , что обнаружен источник радиации. Видимо, это мобильная лаборатория», «рабочих с ближних стран поселили, вчера видел, как они свои сумки таскали с недостроенного дома в палатки», «американские военные что-то ищут».

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать