Полицейские предложили красноярцам поработать за них

4 июля в Красноярске сотрудники полка ДПС провели акцию «Инспектор на час», в которой предлагали водителям попробовать себя в роли дорожного полицейского. Автомобилистам, которые захотели поучаствовать в акции, провели инструктаж, выдали жезл и жилет, и под наблюдением сотрудника ГИБДД отправили патрулировать улицу Карла Маркса в районе кинотеатра «Луч».

«Стажеры» останавливали автомобили и проверяли документы у водителей.

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В пресс-службе ДПС отметили, что рядом с участником акции постоянно находился автоинспектор, поэтому у водителей не возникало сомнений в законности действий участников акции.

За час роль дорожного полицейского на себя примерили десять человек.