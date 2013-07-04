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Полицейские предложили красноярцам поработать за них
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Полицейские предложили красноярцам поработать за них

4 июля 17:42
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4 июля в Красноярске сотрудники полка ДПС провели акцию «Инспектор на час», в которой предлагали водителям попробовать себя в роли дорожного полицейского. Автомобилистам, которые захотели поучаствовать в акции, провели инструктаж, выдали жезл и жилет, и под наблюдением сотрудника ГИБДД отправили патрулировать улицу Карла Маркса в районе кинотеатра «Луч».

Полк ДПС провел акцию «Инспектор на час»
Фото: пресс-служба полка ДПС
Автомобилисты могли побыть в роли инспектора
Фото: пресс-служба полка ДПС
В акции приняли участие десять водителей
Фото: пресс-служба полка ДПС

«Стажеры» останавливали автомобили и проверяли документы у водителей.

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В пресс-службе ДПС отметили, что рядом с участником акции постоянно находился автоинспектор, поэтому у водителей не возникало сомнений в законности действий участников акции.

За час роль дорожного полицейского на себя примерили десять человек.

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