Конкурс на самую длинную бороду и развитие Солнечного: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 5 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 26°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Материалы по теме Дача в стакане: лучшие коктейли Сибири Готовим смузи с бабушкиного огорода

В 10:00 от Предмостной площади бойцы Трудового отряда Главы города отправятся на прополку картофеля в рамках акции «Картофельное поле». Обычно прополка зреющего урожая проводится в конце июля, но в этом году, благодаря солнечной погоде, бойцы Отряда отправляются уничтожать сорную траву раньше намеченного срока. Весь собранный в рамках акции картофель будет передан нуждающимся пожилым гражданам, а также ветеранам ВОВ и труженикам тыла. Акция реализуется трудотрядовцами уже шестой год.

В 12:00 Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проведёт выездное совещание, посвященное развитию дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона «Солнечный». В ходе выездного совещания Глава города проинспектирует строительство двухполосной дороги по улице Соколовская, ремонт улицы 60 лет Образования СССР, рассмотрит вопросы обеспечения транспортной и пешеходной доступности к детскому саду № 215. В рамках выезда также будет представлена информация о развитии микрорайона в целом. Подробнее читайте на Newslab.ru.

Материалы по теме «Волосатым здесь не место»: глава Сибирского центра МЧС раскритиковал облик новых подчиненных

В 14:00 в Культурном центре на Высотной (пр. Свободный, 48) пройдет репетиция участников конкурса на самую длинную бороду и косу, а также на самый аутентичный национальный костюм. Организаторы расскажут, как стать участником и подать заявку. Конкурсы национального костюма «Сарафан-ФЕСТ», «Коса, моя коса — сибирская краса» и «С бородою я приметней, мужественнее и заметней» пройдут для горожан и гостей города в рамках Красноярского фестиваля этнической музыки и ремесел «Татышев-ФЕСТ» 11 июля на острове Татышев.

В 19:00 красноярцев приглашают на историческую прогулку по городу (6+). Участников ждет увлекательное путешествие по центру Красноярска с его знаковыми достопримечательностями, красивыми улицами и площадями. Сбор участников на Площади Мира, у Триумфальной арки. Обязательна запись по телефну: +7 (953) 585-26-82.

На острове Татышев продолжится фестиваль «Ритмы лета» (0+). В 20:00 красноярцев приглашают на бесплатное занятие по йоге под открытым небом.