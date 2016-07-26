Красноярец присвоил почти 4 млн рублей под видом поставки пиломатериалов

Полицейские выясняют все обстоятельства крупного мошенничества, в котором заподозрили 35-летнего жителя Красноярска.

Материалы по теме Два вертолета и пожарный поезд тушат горящие штабеля леса под Минусинском

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина зарегистрировал в Минусинске фирму по продаже пиломатериалов и заключил договор на поставку своей продукции на сумму 3,7 млн рублей. После получения денег предприниматель перевел их на расчетный счет другой фирмы и потратил на собственные нужды.

В отношении мужчины следователи минусинской полиции возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Его ждет наказание сроком до 10 лет лишения свободы.