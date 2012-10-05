Дайджест Newslab.ru: Полмиллиона за развод

На сложный красноярский перекресток выставляют наряд ДПС — теперь за пересечением улиц Ленина и Робеспьера будут следить дорожные полицейские. Сделать это решили после анализа обращений от водителей и пешеходов.

«Купил и сел»: что нельзя заказывать в зарубежных интернет-магазинах Не секрет, что в интернете можно найти абсолютно всё. Но не всё можно ввозить в Россию. Примеров море! Новосибирка заказала флешку-диктофон и была оштрафована. Москвич купил на китайском сайте брелок с камерой и отправился в колонию на четыре месяца. Но ввозить нельзя не только шпионскую аппаратуру. Newslab.ru подготовил список того, что нельзя заказывать в зарубежном интернете.

Фоторепортаж: По заповедным тропам. В Хакасии завершилась образовательная экспедиция «Красноярский край: от солнечной электростанции до Спящего Саяна». 25 старшеклассников из Красноярска, Дивногорска, Иркутска и Москвы знакомились с работой природного парка «Ергаки», проходили квесты, исследовали экотропы, а также побывали на Абаканской солнечной электростанции. Смотрим, как это было!

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