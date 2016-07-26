Волонтеры Универсиады-2019 участвуют в международном форуме FISU в Казани

Восемь волонтеров зимней Универсиады-2019 участвуют в международном образовательном форуме FISU Volunteer Leaders Academy 2017, который проходит со 2 по 8 июля в Казани. Всего на форум приехали 110 студентов из стран-членов FISU.

Мероприятие проводится впервые. Оно направлено на то, чтобы студенты из разных стран мира могли обмениваться лучшими в мире практиками для проведения волонтерских проектов и крупных международных событий.

Красноярская делегация подготовила свою площадку, посвященную предстоящим Студенческим играм. Всех гостей встречает символ Универсиады U-Лайка, проходят викторины на спортивную тематику.

Форум в Казани состоялся при поддержке «Норникеля», который является партнером FISU и генеральным партнером Зимней универсиады-2019 в Красноярске. Компания также профинансирует программу подготовки волонтеров и специалистов, которые будут работать на студенческих играх в Сибири. Поддержка спортивных проектов и развитие массового спорта, особенно детского и юношеского, является частью социальной политики «Норникеля».