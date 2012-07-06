В Красноярском крае решают проблемы обманутых дольщиков

Жителям Красноярского края, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, продолжают оказывать поддержку. Накануне тему обманутых дольщиков обсудил губернатор Виктор Толоконский вместе с региональным правительством и депутатами Законодательного Собрания.

По данным министерства строительства и ЖКХ, в начале текущего года в крае к «проблемным» многоквартирным домам относились 7 объектов, однако 9 июня в связи с их передачей в созданные жилищно-строительные кооперативы — ЖСК «Комплекс» и ЖСК «Павлова-27» — четыре многоквартирных дома исключили из числа проблемных объектов, а 73 участника долевого строительства — из реестра пострадавших граждан.

Вместе с тем после введения в конце мая 2017 года процедуры наблюдения в отношении ряда застройщиков и приостановки строительства список «проблемных» объектов пополнился 4 новыми объектами. Таким образом, в настоящий момент к многоквартирным домам, имеющим проблемы с завершением строительства, отнесено 8 объектов в Красноярске. В реестр пострадавших граждан включен 341 гражданин.

В ходе обсуждения губернатор отметил, что пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков помогут всеми возможными способами.

«Это будет очень сложная, индивидуальная работа, потому что среди так называемых обманутых дольщиков есть много инвесторов, вкладывавших деньги в недвижимость. Мы будем особым образом помогать тем, для кого строящееся жилье было единственным способом решить свою жилищную проблему, а не заработать», — подчеркнул руководитель территории.

Министр строительства и ЖКХ края Николай Глушков, в свою очередь, отметил, что уже сейчас в ведомстве разрабатывается план мероприятий по поддержке участников долевого строительства и удовлетворению их требований на жилые помещения. «Одним из решений предотвращения сложных ситуаций для инвесторов и простых дольщиков является создание ЖСК. Кроме этого, к решению проблемы должны подключиться Союз строителей Красноярского края и отраслевые саморегулируемые организации», — сказал Глушков.

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По итогам совещания участники высказали ряд предложений по выходу из сложившейся ситуации. Так, краевые депутаты озвучили инициативу о создании закона, по которому руководитель территории может быть наделен полномочиями по распределению земельных участков жилищно-строительным кооперативам для достройки «проблемных» домов.

Губернатор также поручил правительству и всем ответственным ведомствам проработать дополнительные механизмы обсуждаемых проблем, в том числе и с применением финансовых ресурсов.