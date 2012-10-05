Красноярцев позвали на благотворительный фестиваль

В воскресенье, 9 июня, в Красноярске пройдет благотворительный фестиваль «Добрый Красноярск», сообщили в пресс-службе городской администрации. Организатором мероприятия выступил волонтерский центр «Доброе дело».

Фестиваль объединит благотворительные организации Красноярска, которые ежедневно работают на благо тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Гости фестиваля не только узнают, где и как в городе можно сделать доброе дело, но и смогут помочь «здесь и сейчас» — через пожертвования.

Все собранные средства переведут на помощь детским домам, приютам для животных, в социальные центры и на лечение онкобольных.

Для гостей «Доброго Красноярска» организаторы подготовили развлекательную программу: на главной сцене выступят творческие коллективы города, для самых маленьких гостей мероприятия будет работать игровая зона, также все участники фестиваля смогут принять участие в различных мастер-классах и интерактивных площадках. Памятные фото с мероприятия можно будет сделать на ярких фотозонах.

Материалы по теме Регбисты и болельщики собрали деньги для тяжелобольной красноярки

«Добрый Красноярск» — это проект, направленный на поддержку благотворительности, на привлечение к ней внимания общественности. Мы должны помогать друг другу и не оставаться в стороне. Наш фестиваль — это отличная возможность, чтобы начать делать добро и доказать, что жители нашего города неравнодушны к проблемам других людей«, — отметила директор Красноярского волонтёрного центра «Доброе дело» Наталия Хромых.

Благотворительный фестиваль «Добрый Красноярск» состоится 9 июля с 12:00 до 16:00 на острове Татышев (западная сторона). Более подробную информацию можно узнать в call-центре по вопросам добровольчества и волонтёрства по телефону: (391) 205-2019, а также в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».