Амфибрахий на траве и фестиваль красок: день Ивана Купалы в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 7 июля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 20°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В Центральном парке пройдет музыкальный фестиваль красок холи в честь дня Ивана Купала (3+). Праздник для всей семьи начнется в 14:00.

Материалы по теме Что такое Ночь Творила и день Ивана Купалы Как отмечать праздник и нужно ли обливаться?

Отметить день Ивана Купалы красноярцев также приглашают на Гремячей гриве в районе Николаевской сопки (14+). Будет костер, обливания, для желающих — шашлыки. Обязательно: правильная одежда, обувь по погоде, с собой горячий чай/кофе, перекус, вода. Сбор группы в 18:00 на остановке Академия биатлона. Регистрация участников здесь.

В 18:00 на Набережной Енисея начнется турнир по уличному баскетболу (6+). Летние соревнования по стритбаскету стали традицией и долгожданным для поклонников игры событием, которое с каждым сезоном собирает всё большую аудиторию не только среди участников, но и среди зрителей и болельщиков.

В ТРЦ КомсоМолл зрителям представят постановку-прочтение «Однорукий из Спокана» от проекта Театр на крыше (18+). Действие происходит в номере маленькой гостиницы, где остановился неприветливый мужчина в возрасте. Однажды он потерял левую руку, после чего смыслом его жизни стали бесконечные ее поиски. Герои постановки попадают в самые невероятные, сложные, и очень «тарантиновские» ситуации, от которых становится страшно... страшно смешно. Начало в 20:30.

В Парке имени 400-летия Красноярска пройдет музыкально-поэтический перфоманс «Амфибрахий на траве» от молодежного центра «Зеркало» (12+). Поэзия молодых красноярцев прозвучит под живую музыкальную импровизацию в стиле джаз. Организаторы обещают особенную обстановку и душевный вечер. Начало в 22:00.