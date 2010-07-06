МЧС снова пугает жителей юга края грозами и сильным ветром

Жителей южных районов Красноярского края ждут дожди с сильным ветром, сообщили 6 июля в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

По данным Гидрометцентра, сегодня вечером и ночью 7 июля в южных районах края пройдут сильные дожди и грозы, которые могут сопровождаться градом и шквалистом ветром. В некоторых районах порывы будут достигать 25 м/сек.

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В краевом центре ночью ожидается небольшой дождь, ветер со скоростью до 14 м/сек. Температура ночью опустится до +7, +9°С, днем воздух прогреется лишь до +20, +22°С.

Спасатели просят жителей края не оставлять машины рядом с плохо закрепленными конструкциями, под балконами и линиями электропередач. В дождь на дорогах может увеличится количество ДТП и автомобильных заторов. Грозу представители МЧС России советуют пережидать дома, соблюдая меры электробезопасности, в том числе отключить от электричества бытовую технику.