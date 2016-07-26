На выходных красноярцев ждет пасмурное небо и дожди

Погода в ближайший уик-энд в Красноярске будет не очень комфортной для прогулок и работ на свежем воздухе. Если верить синоптикам, с пятницы по воскресенье включительно в столице края ожидаются дожди, небо будет затянуто тучами, а столбики термометров едва будут преодолевать отметку в +20 °C.

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7 июля, в день Ивана Купалы, ветер будет дуть с юга, пройдет небольшой дождь, к вечеру воздух прогреется до 20 °C.

В субботу ожидается западный умеренный ветер, в городе будет немного теплее — синоптики обещают до 23 °C. Также в этот день возможны грозы. В воскресенье направление ветра сменится на северо-западное, воздух в столице края прогреется только до 21 °C. Ночи на выходных будут прохладными: градусники покажут 11..12 °C.

Согласно предварительным данным, такая же погода ждет красноярцев и на следующей неделе.