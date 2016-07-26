В Красноярске автомобиль провалился в яму прямо на парковке

В Красноярске автомобиль угодил колесом в яму на парковке перед зданием на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» 160 стр 1. Опасный провал не огорожен, нет ни предупреждающих знаков, ни сигнальной ленты.

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Сотрудники организаций, расположенных в здании, рассказали, что этой яме уже около года.

В ГИБДД сообщили, что заявление от владельца пострадавшего автомобиля к ним не поступало, тем не менее, сотрудники проводят проверку, чтобы выяснить, кому принадлежит опасный участок парковки. Дорожные инспекторы пообещали выписать предписание об устранении нарушения сразу, как только найдут хозяина участка.