Дайджест Newslab.ru за 7 июля: Жёсткое задержание и кафе с собачатиной

Интернет-пользователи активно обсуждают задержание водителя «Жигулей» на улице Карла Маркса в Красноярске. Инцидент произошел минувшей ночью. Конфликт водителя и полицейских на видео сняли очевидцы, позже запись попала в сеть. Водитель предложил красноярцам высказаться о правомерности действий полицейских, которые задерживали его. Посмотрите видео — там всё достаточно жёстко!

«Здесь едят даже собак»: приключения Алёны в Ханое Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Алёна Сандалова — она рассказала, легко ли жить вегетарианцу среди кафе с собачатиной, как найти работу в Ханое и почему она не хочет учить вьетнамский язык.

Фоторепортаж: «ЧудоЧудоЧеловек» в Красноярске. В рамках масштабного проекта РУСАЛ ФестивAl в Красноярске выступили студенты третьего курса Школы-студии МХАТ. В преддверии Дня металлурга на сцене драматического театра им. А.С.Пушкина ребята показали постановку по произведениям Корнея Чуковского «ЧудоЧудоЧеловек». На спектакле побывали и журналисты Newslab.ru.

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