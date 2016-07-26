Пешком по Столбам, «Музыка из СССР» и открытие ТИМ «Бирюса»: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных красноярцев ожидает облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем в субботу 8 июля составит 21°C. В воскресенье температура днем достигнет 22°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Суббота 8 июля:

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Выходные открываются с мировой премьеры фильма «Человек-паук: Возвращение домой» (18+). Подробнее о киноновинках выходных читайте в обзоре от Newslab.ru.

В Ньютон Парке пройдет бесплатный мастер-класс и мини-лекция про изготовление водяного пистолета (3+). Участники сделают забавную водомёт и разберутся, каким образом он «стреляет». Они узнают, что общего у двигателя автомобиля с водяным пистолетом, познакомятся с механикой поршневого и эжекторного насоса (может качать воду с 50-метровой глубины). А также выяснят, почему именно 7 июля празднуется день Ивана Купалы — народный праздник восточных славян, — и что он значил для наших предков. Мастер-классы начинаются с 11:00.

В Центральном парке пройдет народный праздник в честь Дня семьи, любви и верности (0+). На ярком празднике посетителей ждут аниматоры, игры и подарки. Начало в 12:00.

В Молодежной библиотеке на Пионерской Правды пройдёт музыкальный ретро-вечер «Музыка из СССР» (6+). Начало в 16:00.

Воскресенье 9 июля:

В 10:00, на берегу Красноярского водохранилища состоится официальное открытие Международного молодежного форума ТИМ «Бирюса». Первая смена образовательной площадки «Молодые профессионалы» примет более 800 молодых специалистов со всего края — в течение недели на форуме будут работать молодые педагоги, инженеры, ученые, металлурги, юристы и предприниматели, а также работники культуры, здравоохранения и социальной сферы.

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В 11:00 красноярцев приглашают на пешеходную экскурсию на Сивые скалы (14+). «Сивые скалы» — это одно из чудес Торгашинского хребта, которые расположены на южном его склоне. Они малоизвестны горожанам, так как без проводника к ним пройти достаточно сложно. Организаторы рекомендуют взять с собой фотоаппараты. Продолжительность 5-6 часов. Регистрация участников здесь. Место сбора: Остановка наземного транспорта «60 лет Октября».

На острове Татышев пройдет городской благотворительный фестиваль «Добрый Красноярск» (0+). Фестиваль объединит благотворительные организации Красноярска, которые ежедневно работают на благо тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Гости фестиваля не только узнают, где и как в городе можно сделать доброе дело, но и смогут помочь «здесь и сейчас» через пожертвования. Все собранные средства будут переведены на помощь детским домам, приютам для животных, в социальные центры, на лечение онкобольных — всем тем, кто остро нуждается в помощи и поддержке. Начало в 12:00.

Также в 12:00 в Центральном парк начнется летний театрализованный концерт ансамбля народных инструментов «Вольница» (0+). Музыканты представят программу «Ключи от лета». Молодых родителей и их ребятишек ждут весёлые прибаутки и скоморошины, народные песни и много-много живой музыки.

А в 16:00 в Центральном парке начнется музыкальный фестиваль #ЗАЧИСТОЕНЕБО (0+). В рамках фестиваля на Главной сцене Центрального парка в течение дня и вечера выступят красноярский музыканты, артисты, поэты, вокалисты, рок-группы и творческие коллективы. Кроме музыкальной части вниманию собравшихся будет предложена большая развлекательно-игровая программа на центральной площади Парка, а также эко-ярмарка и эко-квесты.