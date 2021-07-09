В ночь на воскресенье, 9 июля, умер известный блогер Антон Носик. Об этом сообщил «Ленте.Ру» его близкий друг.

Жена блогера сообщила, что у Носика произошла остановка сердца. «Это произошло у друзей на даче. Сейчас он находится в Мытищинском морге», — рассказала она.

Антон Носик — один из самых известных медиа-менеджеров Рунета. Носик родился 4 июля 1966 года в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. Потом на протяжении семи лет жил в Израиле. В 1998 году при помощи Фонда эффективной политики основал интернет-издание Gazeta.ru, а на следующий год — Lenta.ru. Также был редактором интернет-изданий Vesti.ru, NEWSru.com и до 2011 года — BFM.ru.

Работал в компании SUP Media, которая купила «Живой Журнал». Сам вел в нем блог.

4 июля Носику исполнился 51 год.