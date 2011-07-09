Хулиган обстрелял из ружья припаркованный автомобиль

В Бородино машину обстреляли из ружья. В полицию поступило сообщение от 41-летнего мужчины о том, что в его автомобиль, припаркованный на обочине, неизвестный злоумышленник выстрелил из оружия, после чего скрылся с места происшествия. В результате было разбито боковое стекло, никто не пострадал.

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Как сообщили в МО МВД России «Бородинский», полицейским удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 54-летний мужчина. При проведении обыска у него был изъят обрез одноствольного охотничьего ружья и двуствольное ружье. Полицейскими установлено, что оружие хранилось мужчиной незаконно.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Санкция данной статья предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.