Красноярские дороги проверили на доступность

Красноярцы с ограниченными возможностями здоровья проверили доступность пешеходных переходов и перекрестков в городе. По результатам инспекции горожане положительно оценили обустройство улично-дорожной сети Красноярска для людей с повышенными потребностями.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, проверка прошла в Советском районе города. Рабочая группа, в состав которой вошли руководитель управления социальной защиты населения, глава района, представители управления дорог, инфраструктуры и благоустройства, представители подрядной организации, которая проводит ремонт, а также инвалиды, проверила пешеходные переходы на пересечении улиц Алексеева и Батурина.

«Я живу недалеко от этого перекрестка. Раньше здесь вообще ничего не было. Теперь гладкий асфальт, удобные тротуары для передвижения на коляске и почти полностью оборудованные пешеходные переходы. Когда еду по городу, обращаю внимание на то, что во многих местах сейчас ведутся ремонтные работы. Очень приятно, что наше мнение учитывается», — поделилась мнением красноярка с ограниченными возможностями здоровья, член рабочей комиссии Наталья Каптелинина.

По результатам промежуточной проверки рабочая комиссия поставила положительную оценку проверенному участку. «Ставлю 4 с плюсом и присоединяюсь к мнению Натальи. Видно, что работа действительно ведется и сделано немало, но еще столько же предстоит», — рассказывает член комиссии Любовь Архипова.

В данный момент в Красноярске проходят дорожно-ремонтные работы, в рамках которых происходит занижение бордюров для удобного проезда маломобильных жителей. В мэрии по поручению главы города Эдхама Акбулатова созданы рабочие группы, в состав которых помимо сотрудников главного управления социальной защиты и департамента городского хозяйства вошли люди с ограниченными возможностями здоровья и представители общественных организаций. Основная задача — регулярно проверять доступность городской инфраструктуры для маломобильных групп населения и таким образом контролировать подрядчиков.

Работу принимают только после того, как инвалиды-эксперты подпишут заключение, что всё сделано качественно. Ни один объект без оценки людей с ограниченными возможностями приниматься не будет.

«Сегодня у нас проходит очередная промежуточная проверка готовности участков рабочей группой, которые подлежат ремонту в рамках организации доступности улично — дорожной сети для маломобильных граждан. В данный момент в Советском районе работы ведутся на пяти участках: ул. Партизана Железняка, пр. Металлургов, ул. Краснодарская, ул. Белинского и ул. 60 лет образования СССР. На данных объектах производится понижение бордюрного камня на пешеходных переход и тротуарах и укладка асфальта. В работе мы используем не только комплексный подход, но и индивидуальный, что позволяет учитывать потребности отдельного человека», — рассказала руководитель главного управления социальной защиты населения администрации Красноярска Наталья Береговая.

«Для того, чтобы участвовать в организации доступной среды в городе, необязательно быть членом рабочей группы. Мы принимаем и рассматриваем пожелания и замечания от любого активного жителя нашего города. Также все неравнодушные граждане могут направлять фотографии участков, которые, по их мнению, недоступны для маломобильных граждан, на электронные адреса районных управлений социальной защиты населения», — добавила она.

Направить фотографии участков красноярцы могут в управление социальной защиты населения своего района по следующим адресам электронной почты:

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