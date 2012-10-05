В Красноярске краевые и столичные врачи проведут бесплатное обследование на женские онкозаболевания

20 и 27 июля при поддержке краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского пройдут бесплатные дни скрининга рака шейки матки. Красноярск стал третьим городом в рамках информационно-образовательной программы «Живи без страха!», которая направлена на привлечение внимания к ранней диагностике и проблеме лечения онкологических заболеваний репродуктивной системы женщин (рака молочной железы, яичников и шейки матки).

Ведущие российские онкологи при поддержке биотехнологической компании BIOCAD и министерства здравоохранения Красноярского края проведут образовательные мероприятия для специалистов. Жительницам Красноярска будет предоставлена возможность бесплатно пройти скрининг рака шейки матки. Несмотря на то, что это обследование доступно в рамках программы диспансеризации, компания BIOCAD предлагает женщинам дополнительную возможность обратить внимание на свое здоровье. Планируется, что профилактическое обследование в рамках программы «Живи без страха!» в течение всего года пройдут не менее 8 тыс. россиянок. Записаться на обследование можно по телефону 8 (800) 333-00-84.

24 июля в Красноярске состоится образовательный семинар для специалистов. Мероприятие пройдет при сотрудничестве с экспертами краевого онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского, а также с врачами-онкологами Москвы. Эксперты обсудят наиболее актуальные вопросы лекарственной терапии злокачественных новообразований женской репродуктивной системы.

Онкологические заболевания женской репродуктивной системы — одна из самых актуальных проблем женского здоровья в России. По данным официальной статистики, у каждой шестой женщины диагностируется рак молочной железы, рак яичников или рак шейки матки; каждая десятая женщина умирает в первый год с момента установления диагноза. Одна из основных причин — поздняя диагностика опухолей.

"В 2016 году в Красноярском крае выявлено 1917 пациенток с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы, при этом 27,1% новых случаев рака молочной железы, 32% рака шейки матки и 49,7% рака яичников выявлены на III или IV стадии. Смертность в первый год от этих заболеваний аналогична средним показателям по России и составляет 5,9, 14,7 и 18,7% соответственно. Общее количество пациенток, состоящих на учете, составляет 17569 человек. Высокие уровни заболеваемости и смертности, необходимость проведения массовых профилактических мероприятий, сложное лечение ставят перед нами трудные задачи«,— прокомментировал главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.

Несмотря на рост заболеваемости, ранняя диагностика и современное лечение способны снизить смертность онкобольных пациентов. Настоящий прорыв в онкологии сделали биологические препараты, среди которых наиболее востребованы в России сегодня трастузумаб и бевацизумаб. Еще 20 лет назад рак молочной железы HER2+ считался наиболее агрессивным и фатальным заболеванием, однако сегодня при активном включении трастузумаба в лекарственные режимы на ранних и распространенных стадиях удается переломить ситуацию и достичь колоссального увеличения выживаемости у пациенток с данным вариантом болезни. В свою очередь, диагноз рак шейки матки у четырех из пяти женщин выявляется до 40 лет. Бевацизумаб — единственный таргетный препарат для терапии данного заболевания.

Перспективы лечения рака сегодня напрямую связаны с доступностью современных высокоэффективных препаратов и терапевтических подходов. В 2016 году в России были зарегистрированы первые биоаналоги трастузумаба и бевацизумаба для лечения различных видов рака, включая рак яичников и рак молочной железы. Выход биоаналогов сделал терапию действительно доступной для всех нуждающихся, снизив стоимость лечения в 4–5 раз.

Многие ранее неизлечимые опухоли уже перешли из разряда фатальных недугов в хронические заболевания, которые можно длительное время контролировать терапией, а современный уровень российской медицины и фармакологии позволяет рассчитывать на качественное лечение доступными современными лекарственными препаратами.

«Риск заболеть злокачественной опухолью, согласно официальной статистике, на сегодняшний день есть у каждого четвертого россиянина, а вероятность развития рака у кого-либо из „ближнего круга“ приближается к 100%, — пояснил руководитель отдела оптимизации лечения подростков и молодежи с онкологическими заболеваниями ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков. — При этом на долю трех перечисленных опухолей репродуктивной системы приходится более 30% злокачественных новообразований у женщин и более 37 тысяч смертей ежегодно. Многие из этих смертей могут быть предотвращены при проведении ранней диагностики и адекватном лечении».

Актуальность и значимость программы, направленной на своевременную диагностику злокачественных новообразований, подтверждают первые полученные результаты. Так, в мае в Тюмени среди 200 женщин, принявших участие в днях бесплатной диагностики, было выявлено два случая заболевания раком шейки матки, 60 пациенткам рекомендовано пройти дополнительное обследование. В рамках информационно-образовательной программы «Живи без страха!» мероприятия, направленные на раннее выявление рака шейки матки, в ближайшее время пройдут в шести городах России.

Ближайшие активности запланированы в Иркутске и Ростове-на-Дону. Более подробная информация на сайте программы: живибезстраха.рф.