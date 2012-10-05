В Мотыгино следователи разбираются в таинственной смерти пенсионера

Тела двух мужчин обнаружил 9 июля житель пос. Мотыгино Красноярского края, который отправился на рыбалку на Ангару. Об этом рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

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Мужчина сразу вызвал полицию, а те передали информацию о происшествии в следственные органы. Личность одного из погибших уже установили — это 72-летний местный житель. Что он делал на реке и кого нашли вместе с ним, еще предстоит установить.

Местные жители рассказали, что тела нашли в траве совсем рядом с берегом. Признаков криминальной смерти эксперты пока не обнаружили, причину гибели мужчин установит судебно-медицинская экспертиза. После выяснения всех обстоятельств происшествия следователи примут процессуальное решение.