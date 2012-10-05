Подрядчика для реконструкции красноярской набережной определят завтра

11 июля в Красноярске станет известен подрядчик реконструкции левобережной набережной реки Енисей. Подготовку к предстоящим работам сегодня обсудил глава города Эдхам Акбулатов на селекторном совещании, сообщили в пресс-службе мэрии.

Концепция благоустройства набережной активно обсуждалась на общественных слушаниях, в которых приняли участие различные группы горожан, депутаты, члены Общественной палаты, эксперты в области архитектуры и урбанистики. Представители Красспорта доложили главе города, что на сегодняшний день конкурсные процедуры выходят на завершающий этап, подрядчик на проведение работ должен быть определен уже завтра.

«Красноярск принимает участие в федеральной программе, поддерживаемой президентом страны. Программа предусматривает выделение средств на реализацию проектов по благоустройству общественных пространств. В ходе голосования горожане выбрали левобережную набережную реки Енисей. И для того, чтобы с большой ответственностью распорядиться финансовыми средствами и получить качественный результат, необходимо максимально ответственно подойти к проведению конкурсных процедур и приступить к работе без каких-либо проволочек», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Помимо набережной, на селекторном совещании участники обсудили ситуацию с незаконными павильонами. В частности глава Советского района Владислав Логинов сообщил, что торговый объект в микрорайоне Солнечный (ул. Микуцкого, 10), который во время выездной инспекции мэра вызвал нарекания, прекратил свою работу и будет демонтирован уже сегодня. Напомним, жители микрорайона на встрече с главой города пожаловались на незаконную продажу алкоголя в этом ларьке.

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На совещании также коснулись и темы ремонта дворовых территорий. В этом году в Красноярске в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды» обновят 215 дворов. Так, руководитель Центрального района Дмитрий Дмитриев доложил:

«На территории района ведётся работа на 12 дворовых территориях. По вашему поручению весь ремонт, от проекта до стадии приёмки, согласовывается с жителями, ведётся под их контролем. Кроме того, жители активно подают заявки для участия в конкурсе „Самый благоустроенный район“. Уже зарегистрировано 377 заявок, что на 100 заявок больше, чем в прошлом году».