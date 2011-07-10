В Норильске нашли мертвым бывшего директора управляющей компании

Следователи выясняют обстоятельства смерти 49-летнего жителя Норильска, сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Шестого июля вечером жители одного из домов Норильска услышали выстрел и вызвали полицию. В квартире, которая принадлежит 49-летнему мужчине, полицейские обнаружили его тело с огнестрельным ранением и охотничье ружье. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Материалы по теме В Минусинске застрелили редактора газеты

Известно, что мужчина в июне уволился с должности директора управляющей компании, которая обслуживала один из районов Норильска. После этого он сильно переживал из-за того, что не может обеспечивать свою семью и начал много пить.

Следователи проводят проверку, в ходе которой назначили судебно медицинскую экспертизу тела, баллистическую и почерковедческую экспертизы. Также планируется выяснить не мог ли кто-нибудь довести мужчину до самоубийства.