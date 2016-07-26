В Советский район и мкрн. Покровский горячая вода придет раньше обещанного срока

С 8 июля специалисты Красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в холдинг СГК) приступили к заполнению трубопроводов и постановке сетей Советского района и микрорайона Покровский Красноярска на циркуляцию. Жилищным организациям предписано открыть запорную арматуру на контур горячего водоснабжения.

Горячее водоснабжение у жителей Советского района и Покровского отключили 3 июля. Возобновить же подачу воды планировали через 10 дней.

«Завершение строительства новых участков сетей в Красноярске позволило нам приступить к заполнению системы горячей водой после гидравлических испытаний и планового ремонта основного оборудования на ТЭЦ-3 на трое суток раньше планируемого срока. Появление горячей воды в домах у красноярцев зависит от оперативности действий со стороны управляющих компаний и ТСЖ», — поясняет директор КТТК Сергей Иванов.

По результатам испытаний было обнаружено 24 порыва. На сегодняшний день 12 технологических нарушений устранены. На оставшихся участках идут ремонтные работы, которые не повлияют на снабжение горячей водой потребителей. На третьей красноярской теплоэлектроцентрали Сибирской генерирующей компании завершен ремонт основного оборудования.

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Напомним, благодаря модернизации теплового хозяйства города, в том числе использованию недавно построенной реверсивной теплотрассы в теле Октябрьского моста, вернуть горячую воду в часть домов Советского района удалось уже 6 июля.

Гидравлические испытания теплосетей в Советском районе и микрорайоне «Покровский» Красноярска проводились с 3 июля параллельно с плановым ремонтом оборудования на Красноярской ТЭЦ-3. Эти мероприятия необходимы для подготовки жилищно-коммунального комплекса города к очередному отопительному периоду.

С 24 июля по 3 августа горячая вода будет отсутствовать у потребителей Ленинского, Кировского и части Свердловского районов, а также у части потребителей, проживающих в поселке Березовка. В этот период пройдут испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1 и плановый ремонт оборудования станции.