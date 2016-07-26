Дайджест Newslab.ru за 10 июля: Как обманывают красноярских туристов

«Выпил 3 стопки водки и поехал»: в Красноярске поймали более 50 пьяных водителей. Посмотрите это видео и запомните, как делать не надо.

«Край непуганых»: как устроен туристический бизнес Красноярска? Отправляясь за границу, мы с вами зачастую не задумываемся о тех, кто помогает нам отдыхать с комфортом и за разумные деньги. Туристический бизнес Красноярска полон котов в мешке, увлекательных историй и знаний, которые стоит взять на заметку даже опытным туристам. Мы поговорили с турагентом Александрой С. о том, как всё устроено.

«Хочу погладить робота-тюленя!»: как красноярцы в будущее заглянули. Есть ли на свете мальчишка, который не мечтал бы подружиться с роботом? Уверены, что нет. Сегодня у красноярцев есть шанс исполнить детские мечты, ведь в город приехала выставка «Робополис». Мы не упустили шанс познакомиться с чудесами инженерной мысли и провели на выставке целый день — смотрите, как это было!

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