Убийца беспомощных бабушки и ребенка может избежать тюрьмы

В суд направлено уголовное дело о применении мер медицинского характера в отношении 29-летней жительницы Назарово, которая задушила свою малолетнюю дочь и бабушку.

Преступление молодая женщина совершила 22 декабря 2014 года в своей квартире. На почве внезапно возникшей личной неприязни она задушила своих родственников: 88-летнюю бабушку и 7-летнюю дочь.

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«В ходе следствия установлено, что женщина страдает хроническим психическим заболеванием, которое в момент совершения инкриминируемого ей деяния лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Следователи и прокурор будут просить суд применить к женщине меры медицинского характера. Их суть заключается в принудительной госпитализации и лечении. Но если суд выяснит, что расстройство случилось уже после совершения преступления, вместе с принудительным лечением женщине могут назначить и уголовное наказание.