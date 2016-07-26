Красноярцев позвали на Большой гоночный день на «Красном Кольце»

16 июля в Красноярске, на трассе «Красное кольцо», пройдет III этап чемпионата RDS-Сибирь.

Он соберет лучших пилотов Сибири, а также других регионов России и ближнего зарубежья. Участникам предстоит показать все свое мастерство на самом сложном оцениваемом участке «Красного Кольца». Кроме личного зачета зрителей ждет противостояние среди команд.

После более чем месячного перерыва возобновляется Чемпионат Сибири по кольцевым гонкам в классах «Супер 1600» и «Национальный». По словам организаторов, на старт этапа выйдет еще больше участников, чем в начале сезона.

Кроме того, в очной борьбе на 16-круговой гонке сойдутся пилоты чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Stock Open Сибирь.

Начало заездов в 13:00.

Расписание для зрителей

16 июля (воскресенье):

11.00 — Открытие входа для зрителей

13.00 — 13.20 Открытие соревнований/процедура грид GT4

13.20 — 13.45 2 гонка GT4: Супер 1600/Национальный

13.50 — 14.20 Брифинг RDS-Сибирь

14.00 — 14.15 15-минутная готовность Stock Open 600cc/1000сс

14.15 — 14.30 Гонка Stock Open 600cc/1000сс

14.40 — 15.10 Парад участников RDS-Сибирь

15.15 — 17.30 Финальные заезды RDS-Сибирь

17.30 Открытие паддока для зрителей

17.45 Церемония награждения

Билеты можно приобрести на сайте: bilet.redring.info, телефон для справок и бронирования столов в кафе Pit Stop: 2-777-666