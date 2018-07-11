В Красноярском крае незаконно убили белого лебедя

48-летний житель Туруханского района попал под уголовное преследование за незаконную охоту на редкую птицу — лебедя-кликуна. Преступление выявили полицейские, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Мужчина добыл лебедя во время охоты на моторной лодке в 2-3 км от устья протоки Большой Шар. Он убил его двумя выстрелами из гладкоствольного охотничьего ружья, которое зарегистрировано в соответствие с законом. Дома у мужчины полицейские нашли ружье и тушу лебедя. Он признался, что застрелил птицу с целью употребления в пищу.

Лебедь-кликун занесен в «Красную книгу», его отстрел на территории края запрещен. Отметим, лебедь-кликун также является национальным символом Финляндии.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258 «Незаконная охота», ему грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей или арест на срок до 6 месяцев.