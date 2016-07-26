Красноярцев пугают ночным градом и ветром

В центральных и южных районах Красноярского края снова ожидается ухудшение погоды, сообщается на официальном портале оперативной обстановки и прогнозах ЧС. Сообщения с предупреждением о непогоде жителям края сегодня разослали спасатели.

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По их данным, ночью 12 июля в центральных и южных районах края местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы и град. Порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с, а в южных районах — до 25 м/с.

При этом 12 и 13 июля в Красноярске будет на пару градусов теплее, чем в начале недели. Синоптики Гидрометцентра обещают 24, 25 °C днем и 13 °C в ночное время.

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