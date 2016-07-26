Дайджест Newslab.ru за 11 июля: БДСМ из такси

БДСМ-маска и нижнее белье: в Красноярске живут самые забывчивые пассажиры такси. В Красноярске с начала года зафиксировали почти 4 300 обращений с просьбой вернуть забытую в такси вещь — чего там только нет!

«Таких сооружений в мире больше нет!»: как работает Красноярский судоподъемник Доводилось ли вам плавать на крупном катере или барже по Красноярскому морю? Вне зависимости от ответа вы, скорее всего, не задумывались, как большие и маленькие судна попадают сюда через ГЭС. Ответ кроется в устройстве, которое вот уже 40 лет работает без единой аварии — Красноярском судоподъемнике. Мы побывали там и выяснили, как устроено уникальное инженерное сооружение.

«Мечтал открыть бизнес — строю автосервис!»: истории клиентов службы занятости 11 июля отмечается День образования краевой государственной службы занятости населения. В этот день в 1991 году исполнительным комитетом Красноярского краевого Совета народных депутатов было принято решение о создании краевого комитета по занятости населения. С этой даты ведет свою историю служба занятости Красноярского края. Каждый год ее специалисты помогают найти работу, получить новую профессию или открыть свое дело тысячам жителей региона. Что важно, все бесплатно, надежно и эффективно. Красноярцы подтверждают.

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БДСМ-маска и нижнее белье: в Красноярске живут самые забывчивые пассажиры такси