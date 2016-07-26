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Сотрудники железногорского ГХК спасли бездомного котенка
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Сотрудники железногорского ГХК спасли бездомного котенка

11 июля 17:39
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Бездомный котенок забрался под капот машины, припаркованной рядом с одним из зданий железногорского ГХК. Истошное мяуканье услышали сотрудники предприятия утром в понедельник.

Железногорцы не смогли пройти мимо и развернули целую спасательную операцию: кто-то поливал капот водой, чтобы котенку не было чрезмерно жарко, кто-то искал владельца автомобиля, кто-то бегал в магазин за молоком, чтобы выманить котенка. На помощь работникам предприятия приехал даже наряд ДПС.

Железногорцы спасают котенка
Фото: vk.com/sib_ghk
На помощь приехали даже полицейские
Фото: vk.com/sib_ghk
У маленького пушистика будет новый дом
Фото: vk.com/sib_ghk

Совместными усилиями железногорцам удалось достать пушистого пленника. Правда, спасенный котенок тут же юркнул под другую машину, откуда его выманили молоком и котлетой из буфета.

Все закончилось благополучно — котенка забрала себе одна из сотрудниц предприятия.

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