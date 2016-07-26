Сотрудники железногорского ГХК спасли бездомного котенка

Бездомный котенок забрался под капот машины, припаркованной рядом с одним из зданий железногорского ГХК. Истошное мяуканье услышали сотрудники предприятия утром в понедельник.

Железногорцы не смогли пройти мимо и развернули целую спасательную операцию: кто-то поливал капот водой, чтобы котенку не было чрезмерно жарко, кто-то искал владельца автомобиля, кто-то бегал в магазин за молоком, чтобы выманить котенка. На помощь работникам предприятия приехал даже наряд ДПС.

Совместными усилиями железногорцам удалось достать пушистого пленника. Правда, спасенный котенок тут же юркнул под другую машину, откуда его выманили молоком и котлетой из буфета.

Все закончилось благополучно — котенка забрала себе одна из сотрудниц предприятия.