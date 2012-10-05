Красноярские автолюбители смогут приобрести зимние шины в рассрочку в «МЦ-Маршал»

В автосалоне «МЦ-Маршал» (официальный дилер Mazda в Красноярске), стартовала сезонная акция «Переходим на зимнее время»*, в рамках которой можно приобрести комплект зимней резины в рассрочку. Для участия в акции необходимо до 30 сентября оплатить стоимость одной или двух шин из выбранного комплекта. Оставшуюся сумму клиент вносит в момент шиномонтажа осенью или зимой

Среди дополнительных преимуществ: выгода 10% на покупку комплекта зимних шин, бесплатные** услуги шиномонтажа и хранения шин. Узнать более подробную информацию можно в отделе запасных частей ООО «МЦ-Маршал» по телефону (391) 205-09-09 или заказать звонок на сайте автосалона. Предложение действительно с 1 по 30 сентября 2017 года.

*Покупатель оплачивает стоимость одной или двух шин до 30.09.17, оставшуюся стоимость вносит в момент шиномонтажа в осенний период в ООО «МЦ-Маршал». Оплаченные шины могут остаться на хранение в ООО «МЦ-Маршал» или быть переданы покупателю.

**Услуга бесплатного шиномонтажа и шинного отеля распространяется на комплект(ы) шин, приобретенные в рамках данной сезонной акции.