Красноярскому краю снова пророчат сильные дожди и штормовой ветер

Завтра в Красноярском крае усилится ветер и пройдут ливни. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

8 сентября в центральных и южных районах края синоптики пообещали северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/сек. На юге возможны грозы с обильными осадками, а в центральных районах пройдут сильные дожди.

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В пятницу и на выходных на юге и в центре края в земледельческой зоне возможны ночные заморозки до −3 °С. Штормовое предупреждение объявили также на юге Таймыра — северо-восточный ветер будет дуть с порывами 15-20 м/сек.

Жителям Красноярска портал Gismeteo.ru также обещает дожди. Они ожидаются значительно слабее, чем в южных территориях. Температура в последний рабочий день недели не поднимется выше +11 °С. В предстоящие выходные в городе также будет пасмурная погода, в субботу временами пройдет дождь. Столбики термометров покажут около +9 ... +11 °С.