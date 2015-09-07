Красноярские КВНщики вышли в высшую лигу

Команда Сибирского федерального университета «Так-то» завоевала титул вице-чемпиона премьер-лиги «Клуба весёлых и находчивых». Финальная игра, в которой участвовало пять команд прошла 5 сентября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СФУ.

Чемпионами Премьер-лиги КВН стал «Театр Уральского зрителя», а красноярцы заняли второе место. От лидеров они отстали всего на 0,2 балла. По итогам финальной игры все участники перешли в высшую лигу КВН. Посмотреть выступление красноярцев зрители смогут 9 сентября в 23:00 на Первом канале.

«Впервые в истории СФУ поистине студенческая команда, которая играет не в классический КВН, без особого реквизита и яркого шоу на сцене добилась потрясающего успеха на всероссийском уровне. Весь сезон „Так-то“ показывали отличную игру и получили признание как жюри, так и зрителей, которые по достоинству оценили самобытный юмор», — отметил проректор вуза по молодёжной политике Роман Богданов.