На Пашенном благоустроят заросшие озера

Озера в красноярском микрорайоне Пашенный благоустроят к осени 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации Свердловского района.

В порядок комплекс озер приведет компания «Сиблидер», которая возводит рядом дома. Застройщик планируют укрепить южную часть берега: установить георешетку и отсыпать ее валунами и декоративным разноцветным щебнем. Набережная станет многофункциональной, на ней появится уличная мебель, освещение, деревья и кустарники.

Северную часть берега благоустроит Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска. Специалисты проведут инвентаризацию деревьев вдоль берега, санитарную обрезку и вырубку аварийных насаждений. Также запланирована и чистка озер.

«Когда все работы по благоустройству и очистке искусственных водоёмов по улице Складской будут выполнены, в Свердловском районе появиться еще одно место, где можно прогуляться, отдохнуть с детьми, насладиться красотой природы, покормить уток или даже порыбачить» — отметил руководитель администрации Свердловского района Владимир Саар.

Все работы планируют завершить к 30 сентября 2018 года.