Красноярцев предупредили о взрывах

Жителей краевого центра предупредили о взрывных работах на карьере ОАО «Химико-металлургический завод».

Как сообщили в главном управлении по гражданской обороне, ЧС и ПБ городской администрации, взрывы произведут 8 сентября в 19.00 на горном участке ПАО «ХМЗ» в карьере участка «Новый» Торгашинского месторождения.

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Радиус опасной зоны — 500 метров.

Красноярцам напомнили значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ: первый сигнал «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — подается при вводе опасной зоны; второй сигнал «боевой» — два продолжительных сигнала сиреной — по этому сигналу проводится взрыв; третий сигнал «отбой» — три коротких сигнала сиреной — он означает окончание взрывных работ.