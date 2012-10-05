Дайджест Newslab.ru за 7 сентября: Проблемы с жирафом

Грустные новости из «Роева ручья»: из-за неправильного угощения у жирафа выросли слишком большие копыта. У самки по кличке Принцесса специалисты заметили симптомы заболевания, вызванного нарушением обмена веществ. Выяснили, что ей теперь грозит.

День за городом: путешествие к Манской петле. До первого снегопада еще можно успеть нагулять больше, чем за минувшее лето и побывать там, куда не заносили босоножки и сандалии. Я предлагаю вам прогуляться по берегу Маны, покорить крутую гору и посмотреть с высоты на Перекоп или Манскую петлю.

Кино на выходных: «Оно», «Удача Логана» и «Секс трип» (18+) Клоун-убийца дружит с детьми, смешная команда готовит грабеж, мужчина меняет пол, а взрослые встречают любовь. Рассказали о главных кинопремьерах недели.

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